انطلاق مسلسلات رمضان 2021..أبرزهم اللي ملوش كبير ولعبة نيوتن

/626838/انطلاق-مسلسلات-رمضان-2021أبرزهم-اللي-ملوش-كبير-ولعبة-نيوتن

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء ماراثون دراما رمضان 2021، الذي يشهد منافسة حادة بين الأعمال الدرامية على الساحة الفنية التي تتحول إلى حلبة مصارعة بين نجوم الفن لإستقطاب أكبر عدد من المشاهدات.

يترقب الجمهور موعد انطلاق مسلسلات رمضان 2021 لتقيمها والاستمتاع بها، حيث نستقبل الموسم الرمضاني بعدد من المسلسلات التي تُعرض خلال الساعات المقبلة.

دوت الخليج يرصد مسلسلات رمضان 2021 التي سوف تعرض خلال ساعات قليلة وأهم كواليسها، وهما كالتالي:

مسلسل خلي بالك من زيزي

يأتي على رأس خريطة المسلسلات الدرامية التي ستعرض اليوم الاثنين، مسلسل خلي بالك من زيزي، الذي من المقرر عرضه، على شاشة قناة الـ Mbc مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهو بطولة أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها فتاة تعاني من الانفعالية الزائدة.

مسلسل اللي ملوش كبير

يذاع مسلسل اللي ملوش كبير للنجمة ياسمين عبدالعزيز، بداية من اليوم في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويشاركها في البطولة أحمد العوضي، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، خالد الصاوي، دينا فؤاد، إيمان السيد ودنيا عبدالعزيز، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل لحم غزال

أعلنت قناة Mbc مصر عرض مسلسل لحم غزال يوميًا في الـ 8 مساءً، وهو بطولة كوكبة من النجوم وهم غادة عبدالرازق، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، مي سليم، وفاء عامر، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي داخل حارة شعبية.

مسلسل لعبة نيوتن

كشفت الفنانة منى زكي عن موعد عرض أولى حلقات المسلسل، حيث يُعرض ،اليوم، في تمام الساعة 12 منتصف الليل على شاشة قناة dmc، بطولة منى زكي، عائشة بن أحمد، محمد ممدوح، حنان يوسف ومحمد فراح، من تأليف وإخراج تامر محسن.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ليبدأ السباق الدرامي على المرتبة الأولى في “التريند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلصا عن محرك البحث الشهير “جوجل”.