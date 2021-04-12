/626840/هشام-هلال-شركات-قطاع-الأعمال-تتعرض-لنزيف-خسائر-مستمرة

قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة:” هناك نزيف مستمر لخسائر شركات قطاع الاعمال العام، بالرغم من وجود استراتيجية جديدة للدولة وخطط وبرامج تنفيذية، إلا أنه لا يوجد خطة واضحة للنهوض بشركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلته وما يترتب على ذلك من أعمال مجالس اداراته من مخالفات تساهم بهذا الكم من الخسائر.

هشام هلال: نفتقر لمبدأ المتابعة والمحاسبة

واكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، النائب هشام هلال، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة الموازنة العامة للدوله للعام المالي 2019/ 2020 ، أنه تم وضع العديد من الخطط والبرامج التنفيذية لمختلف القطاعات وفي مجالات عمل الحكومة، إلا أننا مازلنا نفتقر لمبدأ المتابعة والتقيم والمحاسبة وهو مايظهر جليا وما اكد عليه النواب فى كلمتهم اما المجلس فيما يخص المنح والقروض وعدم وصولها للمستهدفين من الأنشطة.

هشام هلال يطالب بضرورة تنمية الموارد وتعظيم دور الرقابة

هذا وطالب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بضرورة تنمية الموارد وتعظيم دور الرقابة الفعالة من كافة اجهزة الدولة المعنية تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/202، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم فى شأنها.