/626841/الأهلي-يفتقد-الشناوي-أمام-النصر-بكأس-مصر

يفتقد الأهلي لجهور حارسسه محمد الشناوي، حارس عرين المارد الأحمر والمنتخب المصري، وذلك خلال مواجهة النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، بعد أن عاد الفريق الأحمر للمشاركات المحلية عقب تحقيق التأهل للدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب محمد الشناوي عن الأهلي بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الإسماعيلي الماضية في إطار منافسات الدوري الممتاز، والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي شهدت تكافؤ كبير بين الفريقين قبل أن يسجل بدر بانون هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

وتشهد مباراة النصر القادمة في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر مشاركة على لطفي في حراسة المرمى ضمن التشكيل الأساسي الذي من المقرر أن تشارك في اللقاء القادم بدلا من محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي بسبب غيابه عن المواجهة بسبب الإيقاف عقب حصوله على ثلاث إنذارات.

تشكيل النصر أمام الأهلي في كأس مصر

و من المقرر أن يدخل النصر مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي وريمون مانجا وحسن حسين واحمد كالوشا واحمد داهش وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن واحمد حسين واحمد مجدي كهربا وبابا ابراهيم.

تشكيل الأهلي لمباراة النصر في كأس مصر

ومن المقرر أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: على لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

على جانب أخر علم دوت الخليج أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر تغيير موعد تدريبات الفريق، بعد أن كان يخوضه المارد الأحمر في الواحدة ظهرا، تقرر إنطلاق التدريبات بعد وجبة الفطار، وذلك خلال شهر رمضان الكريم، وإستعدادا لمواجهتي النصر و الزمالك، الأولى في مواجهة كأس مصر ، والدوري الممتاز المصري.

وأكد بيتسو موسيماني على تغيير موعد التدريبات ليتوافق مع جدول المباريات خلال شهر رمضان الكريم.