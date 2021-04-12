فيديو.. أمين عام البرلمان العربى يعلن خلوه من أى إصابات أو اشتباه بكورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار كامل شعراوى أمين عام البرلمان العربى، أن إجراءات وترتيبات الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربى والتى عقدت بمقر جامعة الدول العربية، كانت محل إشادة وتقدير من جانب أعضاء البرلمان العربى، معلنا خلو البرلمان العربى من أى إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا، داعيا الله أن يحفظ الجميع وأن تنجلى الجائحة عما قريب.





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