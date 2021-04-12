المصيلحى: مبادرة إحلال السيارات لن تؤثر على المستفيدين من الدعم التموينى

جدة - نرمين السيد - وقال المصيلحى، فى بيان له اليوم الإثنين، إنه دعمًا لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتى سيتم استبدالها فى ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك فى المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدًا استمرارهم فى صرف الدعم التموينى والخبز أيضًا.
وأشار المصيلحى إلى أن تلك التوجيهات تأتى فى إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الاحلال الخاصة بالسيارات والتى أطلقتها وزاره التجارة والصناعة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
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