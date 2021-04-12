لجنة المخدرات بالأمم المتحدة تحتفل بذكرى إنشاء نظام الرقابة الدولية

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال لجنة المخدرات الخاصة بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين فى فيينا، والتى تعقد هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2021، إذ شهدت الجلسة الافتتاحية مراسم الاحتفال بذكرى إنشاء الاتفاقيتين الدوليتين للرقابة على المخدرات.





واعتمدت الدول أعضاء اللجنة، ومن ضمنها مصر، بياناً مشتركاً يتناول تأثير جائحة "كوفيد" على جهود مكافحة المخدرات حول العالم، ويؤكد التزام الدول بتكثيف التعاون من أجل معالجة التحديات ذات الصلة بالمخدرات فى إطار الجائحة.

وقد شاركت فى الجلسة الافتتاحية المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والى، بالإضافة إلى رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، بالإضافة إلى وفود عدد كبير من الدول وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وأكدت غادة والى، فى كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة، أهمية التضامن وتوحيد الجهود الدولية للتصدى للاتجار بالمخدرات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية للرقابة على المخدرات، خصوصًا فى ظل الجائحة وما يترتب عليها من تطورات فى تدفقات المخدرات وأساليب الإتجار بها، وكذبك تزايد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى قد تؤدى إلى تعاطى المخدرات، ورحبت بالبيان المشترك الذى اعتمدته الدول حول هذا الموضوع.

من جانبه، أشار مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، إلى أهمية توفير العلاج للأمراض ذات الصلة بتعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز التعاون الدولى فى إدارة المواد الموضوعة تحت الرقابة، لضمان استخدامها للأغراض الطبية الضرورية دون تحريفها إلى الأسواق غير المشروعة.

وقال رئيس الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، خلال كلمته أمام الجلسة، إن نظام الرقابة الدولية على المخدرات قد نجح فى الحد من الاتجار بالمواد المخدرة على الرغم من التحديات المتزايدة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الجهود للحفاظ على هذا النظام وتطويره، مشيرًا إلى أنه على كل الدول الالتزام بالاتفاقيات الدولية للرقابة على المخدرات وعدم اتخاذ أى خطوات مخالفة لها.

يذكر أن لجنة المخدرات هى الهيئة الدولية الرئيسية المعنية بتناول مكافحة الاتجار بالمخدرات وإدارة نظام الرقابة الدولية على المواد المخدرة، وتعد هذه الدورة الـ64 للجنة، والتى تعقد كل عام وتنظم أعمالها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة تقدم الدعم الفنى للدول لتعزيز قدراتها فى مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، بما فى ذلك تطوير إجراءات الرقابة على الحدود البرية والجوية والبحرية وتدريب ضباط إنفاذ القانون، وأيضاً بناء القدرات الخاصة بمعالجة الإدمان والأمراض ذات الصلة بتعاطى المخدرات، ذلك فضلاً عن جمع وتوفير البيانات المفصلة حول المخدرات، حيث تقوم المنظمة بإصدار تقريراً سنوياً شاملاً حول المخدرات فى يونيو من كل عام.