«التعليم العالى» تكرم الأطباء والعاملين بالمعمل المرجعى للمستشفيات الجامعية

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية بتكريم عدد من العاملين المتميزين بالمعمل المرجعى للمستشفيات الجامعية، وكذا العاملين بوحدة اختبار الكفاءة الأولى على مستوى مصر والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، نظرًا لجهودهم المتميزة فى إجراء تحاليل كورونا على مدار العام الماضى، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والدكتورة غادة إسماعيل مدير المعمل المرجعى للمستشفيات الجامعية.





وأشاد الوزير بالجهود الضخمة التى تبذلها المستشفيات الجامعية ممثلة فى الأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب خالد عبدالغفار عن سعادته باستضافة وتكريم هؤلاء الأبطال والنماذج المشرفة من الأطباء والعاملين بالمعمل المرجعى بالمستشفيات الجامعية التى نجحت فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا بكل مراحله، والتى قامت بتحليل نحو ربع مليون حالة خلال الفترة الماضية.

ووجه الوزير بضرورة وضع كل إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابى فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، مطالبا بتكثيف العمل بالمعمل المرجعى للمستشفيات الجامعية خلال الشهرين القادمين لمواجهة فيروس كورونا. ومن جانبه، قدم الدكتور حسام عبدالغفار الشكر للوزير فى دعم المعمل المرجعى ورفع كفائته الطبية والعلاجية وحل كل العقبات والمشاكل التى تواجهه للقيام بدوره على أكمل وجه.

ومن جانبها، أكدت د. غادة إسماعيل مدير المعمل المرجعى بالمستشفيات الجامعية أن المعمل المرجعى حصل على شهادتين اعتماد الإيزو "15189ـ 17043"، مشيرة إلى أن المعمل المرجعى يقدم خدماته لـ15 معمل ميكروبيولوجى تخدم 120 مستشفى جامعيا، كما يقدم المعمل عددًا من الخدمات، منها: إعادة اختبار العينات المرجعية، واختبار الكفاءة فى مجال الأمراض المعدية والمستجدة، وبرنامج اكتشاف الجراثيم الجديدة، فضلًا عن الخدمات البيولوجية الجزيئية المتقدمة والاختبارات النادرة.

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