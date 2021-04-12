التضامن: افتتاح 11 وحدة فرعية جديدة ضمن برنامج فرصة للمنسقين المحليين

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار تعزيز القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية فى قطاعى نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لـ38 منسقا بـ16 محافظة وهى "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ".

كما يأتى هذا اللقاء استكمالا لسلسلة من اللقاءات التى تمت فى المحافظات أو من خلال منصات الاجتماعات عن بعد مع أعضاء الفريق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادى التى تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الإتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادى.

وذكرت وزيرة التضامن أن البرنامج يقوم حاليا بالتوسع فى الوحدات الفرعية التابعة له والتى بلغ عددها 16 وحدة فرعية فى 16 محافظة وجار افتتاح 11 وحدة فرعية فى 11 محافظة ليبلغ إجمالى الوحدات الفرعية 27 وحدة فرعية فى 27 محافظة وتغطى محافظات الوجه القبلى والبحرى والمحافظات الحدودية.

وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسؤوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة اثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.