وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي يفتتحون محطة نقل مخلفات المقطم

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين المحطة الوسيطة " لنقل المخلفات بالمقطم " بحى الخليفة، وحضر الافتتاح المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وقيادات وزارت التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات.

وعقب ذلك تفقد وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة اصطفاف معدات هيئة النظافة والتجميل الموجودة بجراج بجوار المحطة والتى تم إجراء الصيانة لها ضمن البرنامج الممول من وزارة التنمية المحلية لاصلاح معدات منظومة المخلفات بمختلف المحافظات بقيمة 400 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن افتتاح المحطة واصلاح المعدات يأتى فى إطار تنفيد توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ البرنامج الأول الخاص بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيرًا أنه تم تخصيص حوالى ٢٠٠ مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولى من المنظومة، التى تتضمن إقامة وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والالات الجديدة، مؤكدًا على سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة وكذا التى تم إجراء صيانة لها والتى تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة فى أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضًا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح المحطة، مؤكدًا على أن إنشاء هذه المحطة يعد أحد النماذج الجيدة التى تعكس التكامل والتعاون بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظًا على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأضاف الوزير "مرسي" أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، مشيدًا بإقامة مثل هذه المحطات والتى تساهم فى التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة بما يؤدى إلى حماية البيئة من التلوث وذلك بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

ومن جانبه أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأشار "التراس" إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى التصميم المعمارى لرصيف التفريغ والمطالع والمنازل للمحطة المناولة الثابتة بمنطقة المقطم، وتوريد وتركيب عدد (2) تجهيزه لتجميع المخلفات من العربات الصغيرة إلى العربات الكبيرة بدون تدخل عنصر بشرى، وأيضا توريد وتركيب ميزان بسكول حمولة 120 طن ,بالإضافة إلى توريد عدد (9) عربة قلاب حمولة 40 متر مكعب وتوريد لودر سعة الكبشة 1.3 متر مكعب.

وأضاف أنه تم توريد ضاغط هواء ومغسلة لأعمال الصيانة اليومية للمحطة والمعدات وتوريد مولد كهربائى قدرة 10 كيلو وات، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلى للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة فى هذا المجال، مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعى كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تنفيذ محطة المناولة يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ محطة المناولة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع وتبلغ مساحة محطة المناولة 5040 م٢ بطاقة استيعابية تبلغ 3500 طن / يوم، وقد قامت المحافظة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بتكلفة تقدر بنحو 17.5 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية من خلال الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية قدرها 1، 75 مليون جنيه.

وقد قامت الهيئة العربية للتصنيع بتسليم هيئة نظافة وتجميل القاهرة سيار ات ومعدات المحطة والتى تبلغ تكلفتها حوالى 29 مليون جنيه وتشمل عدد 9 رأس جرار ماركة رينو + نصف مقطورة قلاب خلفى سعة 40 م٣، وعدد ١ لودر كاتر بيلر سعة القادوس 1 م٣، ووحدة غسيل + كمبروسور سعة 500 لتر، ومولد كهرباء قدره 10 كيلو وات، وقد قامت الهيئة العربية للتصنيع بتدريب سائقى هيئة النظافة على السيارات والمعدات الجديدة.