/626842/هانز-فليك-يوضح-موقف-ليفاندوفيسكي-في-مباراة-الإياب-بباريس

تنتظر أعين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، إنطلاق صافرة بداية مباراة الإياب، بين العملاق البافاري بايرن ميونخ، وعملاق كرة الفرنسية في العقد الاخير باريس سان جيرمان، في لقاء الإياب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا.

جاء الألماني هانز فليك المدير الفني للعملاق البافاري بايرن ميونخ، في المؤتمر الصحفي له قبل المباراة، والذي أكد فيه موقف البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي والألماني سيرجو جنابري، في لقاء الإياب بحديقة الأمراء، معقل باريس سان جيرمان بباريس.

موقف ليفاندوفيسكي في مباراة الإياب

أكد هنز فليك في مؤتمرة الصحفي ان روبيرت ليفاندوفيسكي، خارج عن قائمة الفريق امام باريس سان جيرمان غداً، كما كان متوقع من البداية، بعد تعرضة للإصابة في ركبته اليمني في لقاء المنتخب البولندي ومنتخب أندورا في لقاء الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم 2022 قطر لقارة اوروبا.

موقف جنابري في مباراة الإياب

غاب الألماني سيرجو جنابري جناح الفريق البافري بايرن ميونخ في لقاء الذهاب امام باريس سان جيرمان في الدور الربع نهائي للبطولة، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ومازال غيابه عن قائمة الفريق في مباراة الإياب.

تنطلق صافرة بداية مباراة الإياب في الربع نهائي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، غداً في التاسعة مساء، بباريس علي ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الفرنسي بباريس.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين للفريق الباريسي، وشهد علي اللقاء بين الفريقين ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ ببرلين.

وجاء الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق، بقائمة بايرن ميونخ في لقاء الإياب في العاصمة الباريسية امام باريس سان جيرمان، وتشهد غياب العديد من نجوم الفريق في خط الدفاع يغيب نيكولا سوليه والذي تعرض للإصابة في مبارة الإياب باليانز أرينا معقل الفريق الألماني، وفي خط الوسط الهجوم يغيب جنابري، وفي مركز المهاجم الصريح البولندي ليفاندوفيسكي.

أقائمة بايرن ميونخ في اللقاء

في حراسة المرمى: نوير، نوبل.

في خط الدفاع: بافارد، بواتنج، هيرنانديز، ألابا، ستانيسيتش، زايسر.

في خط وسط الملب: كيميتش، جورتسكا، مارتينيز، ساني، كومان، موسيالا، نيانزو، سار.

في خط الهجوم: تشوبو موتينج، توماس مولر.