/626844/الغيابات-تضرب-ريال-مدريد-لمواجهة-ليفربول-بدوري-الأبطال

يلتقي ريال مدريد وليفربول مساء الأربعاء المقبل، في لقاء إياب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء، علي ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق امام ليفربول، في لقاء الإياب من دور الربع نهائي لدوري ابطال أوروبا، ويشهد علي اللقاء ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

مازالت قائمة ريال مدريد تشهد وتفتقر للعديد من الغيابات والخدمات بعض لاعبي الفريق في صفوفه، والتي يغيب عنها الإسباني المخضرم مدافع الفريق سيرجو راموس، ومواطنه لاعب الظهير الأيمن للفريق داني كارفخال، والبلجيكي جناح الفريق الأيمن إيدن هازارد.

قائمة فريق ريال مدريد في المباراة

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي.

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريازولا، فيرلاند ميندي، فيكتور تشوست.

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، مارفين، أريباس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجيو جوس.