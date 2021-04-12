/626845/تشريعية-النواب-ترفض-أول-طلب-رفع-حصانة-ببرلمان-2021
أكدت مصادر بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفض طلب رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، ويعد ذلك أول طلب فى برلمان 2021.
رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة
هذاورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.
وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.
وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.
جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/202، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم فى شأنها.
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