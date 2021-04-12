/626846/لفتة-إنسانية-من-محمد-محمود-أمام-بوابات-الأهلي-قبل-رمضان-تفاصيل

ظهر محمد محمود لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العديد من الصور التي يتبرع خلالها بالصدقات أمام بوابة المارد الأحمر في الجزيرة، يأتي هذا قبل إستقبال شهر رمضان المبارك الذي يستقبله الشعب الإسلامي بداية من الغد.

وتداول رواد السوشيال ميديا ، صور محمد محمود ، من أمام بوابات النادي الأهلي وهو يقوم بإنفاق الصدقات على هامش إستقبال شهر رمضان الكريم.

وأثنى البعض على لاعب الأهلي الذي أعتاد على فعل تلك الأمور، مبررين أنها لفتة طيبة لابد أن يقوم بها بقية لاعبي الكرة في الوسط الرياضي، بينما أنتقد أخريين الفعل بوصفه فعل يجب أن يتمتع بالكتمان.

الأهلي و محمد محمود قبل رمضان

على جانب أخر قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، إجراء تغييرات على تدريبات المارد الأحمر خلال شهر رمضان المبارك إستعدادا لمباريات المارد الأحمر، والتي تبدأ بمباراة النصر في مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر ، ثم مواجهة الزمالك في لقاء القمة ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

محمد محمود يتبرع أمام النادي الأهلي

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تغيير موعد تدريبات الفريق، بعد أن كان يخوضه المارد الأحمر في الواحدة ظهرا، تقرر إنطلاق التدريبات بعد وجبة الفطار، وذلك خلال شهر رمضان الكريم، وإستعدادا لمواجهتي النصر و الزمالك، الأولى في مواجهة كأس مصر ، والدوري الممتاز المصري.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة هامة أمام النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر، في تمام التاسعة و النصف من مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أبريل المقبل ، قبل أن يواجه الفارس الأبيض في يوم 18 من الشهر الجاري.