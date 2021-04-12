طريقك إلى الثراء.. أهم 10 صناعات منحت المليارديرات ثرواتهم الهائلة في 2021

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منحت عشرة مجالات، مليارديرات عام 2021 أموالهم وزادت من خلال هذه المجالات ثروتهم بشكل كبير خلال هذا العام، وفق مجلة "فوربس".

وتضم قائمة هذا العام، 2755 ملياردير في العالم، وصنعوا ثرواتهم الضخمة من خلال الاستثمار في كل شيء في مجالات الحياة تقريبًا.

الخدمات المالية والاستثمارات

جمع 371 ملياردير بما يوزاي 13% من القائمة، والأغنى فيهم كان وارن بافيت بمبلغ 96 مليار دولار، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي، والتي تمتلك حصصًا في أكثر من 60 شركة، بما في ذلك شركتا Duracell وDairy Queen.

التقنية

كما جمع 365 ملياردير ويوازي 13% من القائمة، والأغنى فيهم جيف بيزوس 177 مليار دولار، وهو مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، ويمتلك أيضًا صحيفة واشنطن بوست وشركة Blue Origin للفضاء.

التصنيع

وحصد أيضًا 331 ملياردير، ما يوزاي 12% من القائمة، وكان الأغنى فيهم خه إكسيانجيان 35 مليار دولار، وهو مؤسس شركة Midea Group لتصنيع الأجهزة المنزلية.

وتمتلك الشركة أكثر من 200 شركة تابعة وتتداول في بورصة شينزين.

الموضة وتجارة التجزئة

بينما حصد 273 ملياردير، بما يساوي 10% من القائمة، من الموضة وتجارة التجزئة، والأغنى فيهم برنار أرنو وبلغ 150 مليار دولار، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH.

كما يشرف على أكثر من 70 علامة تجارية، بما في ذلك Louis Vuitton وTiffany & Co وSephora.

الرعاية الصحية

وجمع 221 ملياردير، بما يساوي 8% من القائمة من الرعاية الصحية، وكان الأغنى فيهم جيانج رينشنج والعائلة، وبلغ 24.4 مليار دولار، وهو رئيس مجلس إدارة شركة Chongqing ZFSW Biological Products للقاحات المعروفة باسم Zhifei.

وتعمل الشركة على تطوير لقاحات السل الخاصة بها.

الأغذية والمشروبات

جمع ما يقرب من 219 ملياردير، بما يوازي 8% من القائمة ثروتهم من الأغذية والمشروبات، حيث جاء الأغنى منهمتشونج شانشان بثروة تبلغ 68.9 مليار دولار، وهو رئيس مجلس إدارة شركة Nongfu Spring للمياه المعبأة،

كما يسيطر تشونج على شركة Beijing Wantai Biological Pharmacy المدرجة للتداول العام.

العقارات

وحصد 215 ملياردير، بما يساوي 8% من القائمة ثروتهم من العقارات، حيث جاء الأغنى فيهم لي شاو كي والذي تبلغ ثروته 31.7 مليار دولار، وهو الشريك المؤسس لشركة Sun Hung Kai للتطوير العقاري.

وسبق أن أسس كي، شركة Henderson Land Development في عام 1976، والتي تشكل غالبية ثروته.

متنوع

وبالنسبة لـ188 ملياردير، أي بما يساوي 7% من القائمة، جمعوا أموالهم من مجالات متنوعة، حيث جاء الأغنى فيهم موكيش أمباني، بمبلغ 84.5 مليار دولار، وهو رئيس شركة Reliance Industries.

وتمتلك الشركة مصالح في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز وتجارة التجزئة والاتصالات.

الطاقة

وجمع مائة ملياردير، أي 4% من القائمة ثروتهم من الطاقة، وجاء الأغنى فيهم روبن تسنج، بثروة تساوي 28.4 مليار دولار، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Contemporary Amperex Technology (CATL) الرائدة في توريد بطاريات السيارات الكهربائية.

ويعد تسنج من بين عملاء الشركة، وشركات BMW وفولكس فاجن وGeely.

الإعلام والترفيه

حصد 95 ملياردير في القائمة، بما يوازي 3%، ثروتهم من الإعلام والترفيه، حيث جاء الأغنى منهم مايكل بلومبيرج، بثروة تبلغ 59 مليار دولار، وهو الشريك المؤسس لشركة Bloomberg LP للمعلومات المالية والإعلامية.

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وأنفق ما يقرب من مليار دولار من ثروته الشخصية على حملته الانتخابية الفاشلة في عام 2020.

"ملوك المليارديرات"

بينما واصل "ملوك المليارديرات" بيزوس وإيلون ماسك، قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث انضم إلى القائمة للعام الحالي قرابة 500 اسم جديد رغم ظروف جائحة فيروس كورونا الفتاك وتداعياتها الاقتصادية على العالم.

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وارتفع إجمالي مبالغ أصحاب المليارات حول العالم في القائمة، إلى 2755 ملياردير، حيث تبلغ قيمة ثرواتهم حوالي 13.1 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 8 تريليونات دولار عن مجموع ثروات قائمة العام الماضي 2020.

جيف بيزوس

فيما اعتلى جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمازون، قائمة أغنى أغنياء العالم في القائمة هذا العام، وبلغت القيمة الإجمالية لثروته 177 مليار دولار هذا العام، مقابل 113 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وذلك بزيادة قدرها 64 مليار دولار، بعد ارتفاع أسعار أسهم شركة أمازون.

إيلون ماسك

مؤسس مجموعة تسلا الألمانية، إيلون ماسك، قفز هذا العام إلى المركز الثاني حيث كان في السابق بالمركز رقم 31 في 2020.