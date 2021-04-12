/626848/بإحتشام-نجوم-الفن-يستقبلون-رمضان-والجمهور-انتوا-بتكونوا-مسلمين-في-رمضان-بس

تستقبل نجمات الفن شهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عن حلوله ساعات قليلة، بإطلالات مختلفة على غير العادة، ظهرن من خلالها أكثر احتشامًا، الأمر الذي أثار حيرة عدد من الجمهور وجعلهم يوجهون إليهن بعض الانتقادات.

دوت الخليج يستعرض إطلالات نجمات الفن بالتزامن مع دخول رمضان 2021، ورسائل التي وجهوها للجمهور، فضلًا عن أبرز الانتقادات الموجهه لهن.

منة فضالي بعباءة وحجاب قبل شهر رمضان

هنئت الفنانة منة فضالي متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث نشرت صورة لها بعباءة باللون الأبيض مطرزة باللون الذهبي مع تربون على شعرها فضلًا عن فانوس رمضان بجانبها، وعلقت قائلة: "رمضان كريم".

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على الصورة التي أثارت حالة من الجدل بين الجمهور، قائلة: “اية منة معرفتكيش بس زي القمر”.

لاقت منة فضالي العديد من التعليقات والإنتقادات من قبل الجمهور بعد ظهورها بالحجاب، حيث علقوا على ظهورها اللافت، قائلين: “انتوا بتكونوا مسلمين في رمضان بس"، وكتب آخر: “شيخة منة كل سنة وانتي طيبة”، وغيرها من التعليقات التي أخذت الإتجاه ذاته.

درة توجه رسالة خاصة بالإطلالات العصرية

كتبت الفنانة درة عبر حسباتها المختلفة، قائلة: “رمضان كريم و مبارك على كل المُحبّين والمتابعين وكل الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. رمضانكم مبروك..أعاده الله عليكم بالبركة والسعادة والمحبّة”.

ووجهت درة رسالة للجمهور بخصوص إطلالات شهر رمضان، قائلة: “كوني أنيقة وعصرية خلال الشهر الكريم بألوانك الطبيعية”.

تشارك الفنانة درة في السباق الرمضان بمسلسل بين السما والأرض من بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، ومحمود الليثي، فضلًا عن باقة لامعة من النجوم.

بدرية طلبة

طلت الفنانة بدرية طلبة بهيئة محتشمة لتهنىء جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما لفت أنظار الجمهور.

كانت قد احتفلت الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها الصغرى سلمى أول أمس، حيث لفتت أنظار العديد من الجمهور خلال الساعات الماضية بإطلالتها المختلفة.