/626849/اجتماع-طارئ-في-الأهلي-بسبب-أحداث-مباراة-الزمالك

تعقد اللجنة القانونية بالنادي الاهلي إجتماع اليوم الأثنين وذلك لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر وانتهت بفوز الأهلي 2/1.

وتقوم اللجنة بدراسة الكتبات الصادرة والوارده من اتحاد الكرة، فيما اللجنة المنظة للمسابقات، وذلك قبل فصل المباراة وإقامة مباراة فاصل لتحديد الفائز بالبطولة، عقب تساوي الفريقين بالنقاط.

ومن المقرر تقوم اللجنة القانونية برفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة وإخطار الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء موقفاً لحسم الجدل الذي إقيم عقب نهاية اللقاء لتحديد بطل مسابقة 99.

ومن ناحيه اخري قرر الزمالك عقاب إمام عاشور لاعب فريق الفارس الأبيض، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.

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وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أن هذا الفيديو المنتشر للاعب تم ذهابة إلي لجنة الانضباط بالاتحاد من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وتوقيع العقوبة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر فب كأس مصر والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم18الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف.