/626850/صيانة-للحجر-الأسود-قبل-رمضان-استخدام-أحدث-التقنيات-وفريق-فني-مؤهل

مرحب شهر الصوم مرحب، هلت علينا نفحات الشهر المبارك حيث يحل علينا غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم في مصر والمملكة العربية السعودية.

وأجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

فريق فني مؤهل للحجر الأسود

وأشرف على المهمة التي قام على تنفيذ أعمال الصيانة فيها فريق فني مؤهل، فضلًا عن تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

استخدام أحدث التقنيات في الحجر الأسود

وتستخدم رئاسة الحرمين، أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الموافقة على إقامة صلاة التراويح

بينما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر

وأكد السديس، حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير السبل كافة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية كل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.