الصحة: تكلفة تجهيزات مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالأقصر 1.8 مليار جنيه

جاء ذلك فى ختام الجولة التفقدية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمحافظة الأقصر اليوم، والتى رافقها خلالها الدكتور أحمد السبكى، حيث اختتمت الجولة بزيارة مستشفى الأطفال التخصصى (العديسات سابقًا)، والتى تليها جولات تفقدية أخرى إلى عدد من المنشآت الصحية للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان وذلك للوقوف على آخر أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت استعدادًا لإطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، الاثنين، إلى أن الجولة بمستشفى الأطفال التخصصى (العديسات سابقًا) شملت تفقد الأقسام الداخلية للمرضى والعديد من الأقسام الأخرى للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما شملت تفقد الخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتوافر سبل الحماية للأطقم الطبية بالأماكن المخصصة للعزل داخل المستشفى.
وأضافت الهيئة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أشادت بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى، حيث قامت بصرف مكافأة شهر للعاملين على جهودهم المبذولة والمتوصلة لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من أبناء المحافظة، بعد استماعها إلى آراء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة إليهم بالمستشفى.
وتابعت الهيئة أن مستشفى الأطفال التخصصى تقدم العديد من الخدمات الطبية المميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر نواة المنظومة الجديدة فى محافظات الصعيد، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ: 21 سرير عناية، 10 ماكينات غسيل كلوى، مناظير جهاز هضمى وكبد، 4 غرف عمليات جراحة، عمليات قلب مفتوح وقسطرة، 5 عنايات، 3 حضانات، 20 أسرة داخلية، بنك دم ، أشعات، معامل.
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