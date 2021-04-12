النشرة المرورية.. زحام بالأزهر والموسكى والقلعة وسيولة بعابدين والأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن مناطق الموسكى والعتبة وشارع الأزهر، تشهد معدلات سير مرتفعة نسبيا، ناصحا قاصدى هذه المناطق بالركن فى ساحات الانتظار خارج هذه المناطق.

ونصح صابر فى محافظة القاهرة، بتجنب شارع الأزهر وشارع بورسعيد، وسلوك شارع الجيش بديلا عنهما، حتى تنتهى فترة الذرورة المسائية، وكذلك تجنب شارع القلعة للقادم من مناطق مسجد السلطان حسن والقلعة ومتجه لمناطق شارع الأزهر، ناصحا بسلوك مناطق عابدين بديلا عنها فى هذا التوقيت.

وأضاف صابر، أنه فى محور العروبة للقادم من محور الفردوس ومتجه لمناطق صلاح سالم، يواجه أحجام مرتفعة، ويفضل سلوك محور النصر، مشيرا إلى أن الأوتوستراد بديل جيد عن الكورنيش فى هذا التوقيت، خاصة للقادم من مناطق ماسبيرو والتحرير ومتجه لكورنيش المعادى.

ونبه صابر على تجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، فى الاتجاهين، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وأشار صابر إلى وجود أحجام أعلى كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأكد صابر أن، الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ولفت صابر، إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام، فى شارعى الجامعة ومراد للقادم من مناطق الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارع السودان، وكذلك وجود بعض الأحجام فى شارع التحرير، مشيرا إلى أن أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وألمح صابر إلى أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تشهد بعض الأحجام أعلى المنيب وما قبل منزل الأوتوستراد للقادم من مناطق كارفور ومتجه للمعادى، وفى محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد، ويفضل سلوك محور روض الفرج، الذى يكون أفضل حالا.

وتابع صابر أن محافظة القليوبية تشهد أحجام مرتفعة فى ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة، ومتجه للطريق الزراعى، ومحافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام فى محور محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور 14 مايو للمتجه إلى منطقة فيكتور أمانويل ومناطق سموحة.

واختتم صابر بأن محافظة الدقهلية تشهد أحجام فى شارع المشاية للمتجه إلى شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى محور الجلاء للمتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة أسيوط تشهد بعض الأحجام فى محور 23 يوليو.