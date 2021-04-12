وزيرة الصحة: مستشفى حورس العام سيصبح صرحًا طبيًا لأهالى أسوان

جدة - نرمين السيد - شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على سرعة الانتهاء من جميع أعمال تطوير مستشفى حورس العام بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.





جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، أعمال تطوير مستشفى حورس العام (إدفو العام سابقًا)، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحى بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، وذلك ضمن زيارة موسعة تجريها الوزيرة لليوم الثانى على التوالى بمحافظات الصعيد.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت جميع أقسام المستشفى للوقوف على سير العمل بتطوير المستشفى، لافتًا إلى الانتهاء من 85 % من أعمال التطوير وذلك بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا لخدمة أهالى أسوان يضم كافة التخصصات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن مستشفى حورس العام يضم أقسام (الغسيل الكلوى بسعة 59 ماكينة غسيل، والنساء والتوليد، والحضانات، والاستقبال والطوارئ)، بطاقة استيعابية 170 سريرًا من ضمنهم 20 سرير رعاية مركزة، و31 حضانة، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات، و11 عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الطبية، فضلاً عن قسم الأشعة ويشمل أشعة (سينية، مقطعية، رنين مغناطيسى، ماموجراف، سونار)، وقسم المعامل يضم معامل (كيمياء، أبحاث الدم، طفيليات، بنك الدم).

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية على مدار يومين بتفقد عدد من المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.