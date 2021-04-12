عاجل.. أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى، عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبى البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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