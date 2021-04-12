التعليم العالى: وضع إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وجَّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة وضع كافة إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة القادمة، مطالبًا بتكثيف العمل بالمعمل المرجعى للمستشفيات الجامعية خلال الشهرين المقبلين لمواجهة فيروس كورونا.





وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال تكريمه عدد من العاملين المتميزين بالمعمل المرجعى للمستشفيات الجامعية والعاملين بوحدة اختبار الكفاءة الأولى على مستوى مصر والشرق الأوسط وقارة أفريقيا لجهودهم المتميزة فى إجراء تحاليل كورونا على مدار العام الماضى.

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