رئيس هيئة قناة السويس: إعلان نتائج تحقيقات السفينة ”إيفرجيفن” الخميس المقبل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المقرر إعلان نتائج التحقيقات التى تجرى على السفينة البنمية "إيفرجيفن" التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم القناة، وتم تعويمها وسحبها لمنطقة بحيرات الإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات بها، الخميس المقبل.

أضاف رئيس هيئة قناة السويس،يتم الآن حساب الخسائر الفعلية جراء جنوح السفينة "إيفرجيفن"، مشيرًا إلى أنه أعلن فى وقت سابق أن الخسائر المبدئية قراب مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمى قد يزيد المبلغ أو يقل قليلًا، مؤكدًا أنه يدرس منج السفن التى كانت عالقة فى القناة وقت الأزمة حوافز بعد انتظارة لأيام، بسبب جنوح السفينة.

وأكد "ربيع"، أن جهات التحقيق قامت بتفريغ جهاز " vdr" الخاص بالسفينة لمعرفة وهو الصندوق الأسود للسفينة لكشف ملابسات الحادث، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة فى الواقعة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات آخر الأسبوع الجارى، مؤكدًا أن السفينة مازالت متواجدة فى بحيرات الإسماعيلية ولن تستكمل رحلته إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن محافظة السويس شاهدة على مر التاريخ بانتصارات الشعب المصرى، واليوم نحتفل بوصول الكراكة مهاب مميش احدث الكراكات فى الشرق الأوسط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديث أسطول الهيئه حيث تم التعاقد على كراكتين هما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوى التى ستصل أغسطس المقبل.

وأضاف ربيع، أن الكراكة مميش تم بناؤها على أحدث المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس تنبهت منذ وقت مبكر على ضرورة تطوير الخدمات البحرية والتى تتركز على عدة محاور أهمها تطوير المجرى الملاحى والأشكال البحرى لسقوط كافة الإدعاءات حول وجود قنوات بديلة تنافس قناة السويس، وأثبت ذلك قيام 422 سفينة بالانتظار لأيام داخل المجرى الملاحى منتظرة العبور لعدم وجود ممر ملاحى بديل أمن غير قناة السويس واستطاع مرشدى الهيئه عبور جميع السفن خلال 4 أيام فقط من إعادة الملاحة ستظل قناة السويس.

ونظمت هيئة قناة السويس، ظهر اليوم، احتفالية كبرى، لتدشين، الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وذلك بورش الكراكات الرئيسية بجوار مبنى الإرشاد الرئيسى للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومستشار الرئيس للمشروعات البحرية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وفيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء سامح الرجباوى، مساعد الوزير لمنطقة محور قناة السويس.