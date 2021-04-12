مدبولي: الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 29 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1882 كنيسة ومبنى تابعًا.

وخلال الاجتماع، طالب الدكتور مصطفى مدبولى بالإسراع في أعمال وإجراءات تقنين أوضاع الكنائس المتبقية، وفى الوقت نفسه طلب من وزير التنمية المحلية تقديم تقرير في الاجتماع المقبل عن الكنائس التى تم مطالبتها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حفاظًا على أرواح مرتاديها.

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