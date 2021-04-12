السبكى: 11.7 مليار جنيه فاتورة تطوير مستشفيات منظومة التأمين الصحى بأسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة أسوان والتى بلغت 11.700 مليار جنيه مصرى، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان تعد آخر محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والمقرر انطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك خلال الزيارة التى رافق فيها المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء زيارتها الميدانية اليوم لمحافظة أسوان، لمتابعة سير أعمال تطوير البنية التحتية، والتى تابعوا خلالها موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية بعدد من مستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب الأسرة المقرر دخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة أسوان.

فيما أوضح الدكتور أحمد السبكى، أن تكلفة البنية التحتية بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة أسوان، تبلغ 9.200 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية المنشآت الطبية بالمحافظة 2.500 مليار جنيه، وذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة بـ 112 مركز ووحدة صحية و11 مستشفى، تغطى كافة أرجاء محافظة أسوان، وتخدم أهالى جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن زيارة اليوم لمحافظة أسوان باعتبارها آخر محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على إجراءات التجهيزات الإنشائية وتطوير البنية التحتية بعدد من المنشآت الصحية التى تعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، فيما تشمل الوقوف على معدلات التنفيذ بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بأسوان، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع إلى ثلث المدة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بدأت زيارتها اليوم بوحدة طب أسرة الشراونة كما تفقدت مستشفى إدفو سابقًا (حورس العام حاليًا)، وتتفقد أيضًا مستشفى دراو، ووحدات طب أسرة "الطوناب، الكاجوج، الجعافرة، الجزيرة") ، وتنتهى بتفقد مستشفى أسوان العام بمحافظة أسوان، لافتًا إن مستشفى دراو العام هى إحدى المستشفيات التى تم إنشاؤها خصيصًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، أما مستشفى إدفو العام فتعد أحد المستشفيات التى تم تطويرها وهى الآن فى مرحلة التجهيزات النهائية للتشغيل.

جدير بالذكر، أنه تشمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل 6 محافظات، وهم (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتى انطلقت بهما المنظومة فى 16 فبراير من العام الجارى، ومحافظة (بورسعيد) والتى انطلقت بها المنظومة فى يوليو 2019، إضافة إلى محافظتى (السويس، أسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.