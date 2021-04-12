عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وهنا الرئيس، شقيقه العاهل الكويتى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبًا.

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتى، عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.