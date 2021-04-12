الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسى بشهر رمضان المعظم

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس فى بيانه: "نهدى لسيادتكم أصدق التهانى القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذى أنزل فيه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، داعين الله أن يوفق سيادتكم فى استكمال مسيرة التنمية والبناء والارتقاء، التى تشهدها مصر فى كافة ربوعها".
وأضاف المجلس: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة التى تشهدها مصر تحت قيادتكم، داعين الله أن تنعم مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام والاستقرار".
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