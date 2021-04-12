عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ رئيس المجلس الرئاسى الليبى بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وقد تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًّا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار. ومن جانبه؛ بادل رئيس المجلس الرئاسى الليبى التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس السيسى، متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.

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