لإنتاج الحرير الطبيعى.. التوسع فى زراعة أشجار التوت بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد الزملوط، اليوم الاثنين، المشروع الزراعى المقام على مساحة 50 فدانًا على الطريق الدائرى موط/بلاط، والخاص بزراعة أشجار التوت، ويضم 14 ألف شتلة بالاعتماد على الطاقة الشمسية ونظم الرى الحديثة، مشيدًا بجدية الخطوات التنفيذية فى المشروع.

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