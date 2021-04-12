هالة زايد تتابع سير العمل بمستشفيات أسوان تمهيدا للتأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بمحافظة أسوان بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه، فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.





ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحى بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن زيارة موسعة تجريها الوزيرة لليوم الثانى على التوالى بمحافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة طب أسرة الكاجوج خلال شهر، لافتًا إلى أنه من المقرر انطلاق منظومة التأمين الصحى بمحافظة أسوان من خلال 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طبى، من ضمنهم 64 مركز ووحدة طب أسرة إنشاء جديد.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة تفقدت الموقع العام للوحدة، موجهة بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام، كما حرصت خلال زيارتها على التحدث مع المواطنين وشرحت لهم مدى انتفاعهم من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، مما سينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت حرصها على متابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة أسوان ميدانيًا للإسراع من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك من خلال زيارات دورية تجريها على مدار الفترة المقبلة.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمتابعته الحثيثة لاستعدادت المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مما ساهم فى الإسراع من وتيرة العمل بتنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية، فضلاً عن دعمه الكامل لجهود الوزارة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية على مدار يومين بتفقد عدد من المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.