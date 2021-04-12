رئيس الوزراء: الدولة تبذل جهودا لعمل رقم قومى لكل عقار على أرضها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمى والميكنة، وأنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء ياسر فتحى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومسؤولى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء، على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومى لكل عقار على أرض مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير فى عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الاستفادة بها فى إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية التى تستهدف تقديم الخدمات للمواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة الوصول إلى منظومة شديدة اليسر لتسجيل العقارات القديمة، لا سيما وأن لدينا ملايين العقارات القديمة غير المسجلة، مضيفًا: "نحن لا يعنينا سوى تسجيل هذه العقارات وحماية هذه الملكيات، ولذلك مطلوب تيسير الإجراءات وتخفيض تكلفة التسجيل، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة، وعدم تكرار وجود عرفية مرة أخرى".

واستعرض وزير الاتصالات، خطوات المنظومة، فى حين كلف رئيس الوزراء بتنفيذها على أكمل وجه، نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه على باقى المحافظات.