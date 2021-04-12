الرعاية الصحية: 11.7مليار جنيه تكلفة تطوير مستشفيات التأمين الصحى الشامل بأسوان 

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة أسوان والتي بلغت 11.700مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان تعد آخر محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والمقرر انطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي رافق فيها المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء زيارتها الميدانية اليوم لمحافظة أسوان، لمتابعة سير أعمال تطوير البنية التحتية ، والتي تابعوا خلالها موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية بعدد من مستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب الأسرة المقرر دخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان.

فيما أوضح الدكتور أحمد السبكي، أن تكلفة البنية التحتية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، تبلغ 9.200 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية المنشآت الطبية بالمحافظة 2.500 مليار جنيه، وذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بـ 112 مركزا ووحدة صحية و11 مستشفى، تغطي كافة أرجاء محافظة أسوان، وتخدم أهالي جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن زيارة اليوم لمحافظة أسوان باعتبارها آخر محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على إجراءات التجهيزات الإنشائية وتطوير البنية التحتية بعدد من المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، فيما تشمل الوقوف على معدلات التنفيذ بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بأسوان، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع إلى ثلث المدة ، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الدكتورة هالة زايد بدأت زيارتها اليوم بوحدة طب أسرة الشراونة كما تفقدت مستشفي إدفو سابقًا (حورس العام حاليًا) ، وتتفقد أيضًا مستشفى دراو، ووحدات طب أسرة "الطوناب، الكاجوج، الجعافرة، الجزيرة") ، وتنتهي بتفقد مستشفى أسوان العام بمحافظة أسوان، لافتًا إن مستشفى دراو العام هي إحدى المستشفيات التي تم إنشاؤها خصيصًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، أما مستشفى إدفو العام فتعد أحد المستشفيات التي تم تطويرها وهي الآن في مرحلة التجهيزات النهائية للتشغيل.

جدير بالذكر، أنه تشمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 6 محافظات، وهى (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهما المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، إضافة إلى محافظتي (السويس، أسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.