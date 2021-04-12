الرئاسة: الرئيس السيسى يتلقي اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر للتهنئة بحلول رمضان 

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك. واوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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