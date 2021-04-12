وزير خارجية روسيا: نرفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر فى مياه النيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة. وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لقضية سد النهضة، حيثأكد وزير الخارجية الروسى موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر فى مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية فى هذا الصدد، معربًا عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التى تبذلها مصر فى هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.

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