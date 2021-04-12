/626852/الكاف-يختار-هدف-مروان-حمدي-للجولة-الأخيرة--فيديو

حسم المصري المتألق في صفوف الزمالك مروان حمدي، هدف الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، والذي اتاره الكاف من أفضل اهداف الجولة من بين أربع أهداف.

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حقق مروان حمدي جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفه الذي سجلة في شباك تونجيث السينغالي علي ملعب القاهرة الدولي.سجل مروان حمدي الهدف الأول له في المباراة والثاني لفريقه، في الدقيقة 25 من عمر المباراة من خلال تمريرة من الجانب الأيمن، منخلال تمريرة علي الطائر من حميد أحداد، ليسددها مروان بقوه علي يمين حارس المرمي في سقف المرمي.

مباراة الزمالك وتونجيث

حسم الزمالك المباراة بنتيجة أريع اهداف مقابل هدف، أمام تونجيث السينغالي في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، والتي شهد علي اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

سجل اهداف اللقاء بين الفريقين في الجولة الأخيرة من المجموعة بين الزمالك وتونجيث السنغالي، كلا من، محمود حمدي الونش “هدفين”، ومروان حمدي “هدفين، وهدف تونجيت في الشوط الثانى أحرزه بابا عثمانى.

أجري الزمالك في الدقيقة الـ55 يحدث التبديل الأول والثانى لصالح الزمالك ، ينزل حمزة المثلوثى و حميد أحداد ، ويخرج حازم إمام ، وصاحب الهدفين مروان حمدى ،التبديل الثالث لصالح الزمالك بخروج شيكابالا صاحب اللمسات الساحرة اليوم ،ودخول احمد سيد زيزو في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

مباراة الترجي ومولودية الجزائر

انتهت مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، للمجموعة الرابعه، من دوري أبطال أفريقيا، علي الملعب الأوليمبي حمادة العقربي بالجزائر.

سجل الترجي التونس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب نسيم بن خليفة، من صناعة اللاعب الدولي أنيس البدريو.

الزمالك يودع البطولة

وجاء الرد علي الترجي التونسي من قبل مولودية الجزائر في الدقيقة 68 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب عبدالنور بلخير، من خلال صناعة سامي فريوي بتمريرة من الجانب الأيسر ليسكنها عبدالنور الشباك وعدم تمكن مدافع الترجي ولا حارس مرماه من التصدي لها، ويسجل هدف التعادل في المباراة والفوز بالصعود في الأدوار المتقدمة في البطولة، كثاني المجموعة الرابعة، علي حساب خروج الزمالك كثالث للمجموعة.