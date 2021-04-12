حماة الوطن يهنيء الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان

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بناء جسور الثقة

وفي إطار الدور المجتمعى الذي يتطلع به الحزب للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مناخ ملائم لهم يمكنهم من العيش بحرية وكرامة وتفعيلًا للدور المجتمعي الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تبني المبادرات.

قام حزب حماة الوطن بتنفيذ خطة عمل شهر رمضان المعظم والتى تستهدف قري مبادرة حياة كريمه بتجهيز عدد كبير من كراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان وذلك على الأسر غير القادرة والفئات الأولى بالرعاية.. انطلقت شاحنات المواد الغذائية الخاصة بالحزب تجوب المحافظات محملة بالسلع الغذائية لتوزيعها على " اهالينا " بجميع المحافظات لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية التى لا يمكن الوصول إليها.

ويؤكد حزب حماة الوطن أن الشعب المصري هو صاحب الفضل الأول ودائما وليس لأحد فضلا عليه " فيا شعب مصر العظيم نحتفل معكم بهذا الشهر الكريم حيث تجمعنا الرحمة و المحبة و التواصل فيه حيث أنتم أهل الخير و لكم الخير فنحن معكم على الدوام نقف خلفكم بواجبنا الوطني تجاهكم و الذي جعلنا فيه بناء الإنسان هو هدفنا و أملنا كنتم دائما البطل ولا زلتم”.

واضاف حزب حماة الوطن “ان رسالتنا أن يظل الإنسان المصري كريما عزيزا في وطنه و لهذا كان شعارنا " معا نحميه .. معا نبنيه"