عبد الهادى القصبى يكشف لـ دوت الخليج عن أول لقاء بين لجنتى التضامن بالنواب والشيوخ 

/626855/عبد-الهادى-القصبى-يكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-أول-لقاء-بين-لجنتى-التضامن-بالنواب-والشيوخ

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم، انتهى إلى دعوة اللجنة البرلمانية المناظرة بمجلس الشيوخ، وذلك لبحث القضايا المهمة المشتركة.

لجنة التضامن بمجلس النواب تدعوا نظيرتها من الشيوخ لعقد اجتماع

وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عبدالهادي القصبي، فى تصريح لـ دوت الخليج:” لجنة التضامن بالبرلمان قررت دعوة نظيرتها بمجلس الشيوخ، حيث لجنة حقوق الإنسان والتضامن في أول مبادرة من مجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة المُشتركة، والتنسيق معهم، وتقديم نموذج للتعاون بين المجلسين.

لجنة التضامن بالنواب توجه دعوة لنظيرتها من الشيوخ

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عبدالهادي القصبي:” أوجه دعوة للمهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، لنبدأ هذا النموذج من التعاون بين المجلسين، وعرض وجهات النظر في المجال التشريعي والرقابي، أتوقع أنه سيكون نموذج فاعل من التكامل والتفاعل بين المجلسين، وذلك بما يُثري القضايا والملفات الهامة.

وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه من المتوقع أن يتم عقد الاجتماع المشترك بين لجنتي النواب والشيوخ يوم 8 رمضان وذلك لبحث القضايا الهامة.

وأشار القصبي، لقد سبق وتقدمنا بتعديل المواد الدستورية والتي قضت بعودة مجلس الشيوخ، ودافعنا دفعا قويا من أجل عودته، لاسيما والخبرات المهمة التي لطالما موجودة داخل هذا المجلس كبيت للخبرة.