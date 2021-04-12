/626856/بعد-طول-غياب-الأهلي-يستعيد-نجمه-قبل-مواجهة-النصر

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انتضم والتر بواليا لاعب النادي الأهلي، اليوم الأثنين في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بعد تعافيه من الام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي يوم السبت الماضي.

وقد شارك والتر بواليا في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش والذي اشتمل على الجانب البدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة النصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

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فيما يواصل حمدي فتحي لاعب الفريق التدريبات التأهلية للعودة، و قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية.

والجدير بالذكر أن أجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة “ الجيم”وتدريبات خفيفة في الملعب.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر فب كأس مصر والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

موعد مباراة القمة

ويستعد الفارس الأبيض لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي في الدوري المحلي في يوم 18 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء الدوري المصري الممتاز.

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصاً علي الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.