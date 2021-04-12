رمضان هيبدأ النهاردة على النهار.."تعرف على خريطة مسلسلات 2021"

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قناة النهار تنطلق لعرض مسلسلات رمضان 2021 قبل بدء الماراثون الدرامي الرمضاني بساعات، لتستقطب عدد كبير من الجماهير قبل زخم مسلسلات رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد خريطة مسلسلات رمضان 2021 على قناة النهار التي من المقرر أن تنطلق بعد ساعات قليلة.

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل بنت السلطان من بطولة روجينا، يبدأ في الثامنة مساءً على قناة النهار، والتاسعة مساء على النهار دراما، ثم يأتي مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ليبدأ من التاسعة مساء على النهار العامة بينما في العاشرة مساء على النهار دراما.

مسلسل كله بالحب

مسلسل كله بالحب بطولة زينة، يبدأ في العاشرة مساء على شاشة النهار العامة، والحادية عشر على شاشة النهار دراما، مرورًا بمسلسل ولاد ناس بطولة رانيا فريد شوقي وصبري فواز ووفاء صادق وأحمد وفيق يعرض في تمام الحادية عشر مساء على النهار، ويعرض على قناة النهار دراما في تمام الثانية عشر مساء.

مسلسل الطاووس

ينطلق مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب وسهر الصايغ، على قناة النهار في تمام الثانية عشر مساء على النهار، ويتم إعادة الحلقة بعدها بساعتين على قناة النهار دراما.

الجدير بالذكر، أن هناك عدد من مسلسلات رمضان 2021 ستنطلق اليوم الاثنين، قبل إنطلاق الماراثون الدرامي وإعلان الصافرة لتبدأ المصارعة بين حشد من المسلسلات الدرامية.