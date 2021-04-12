رامز عقله طار يحصد على مشاهدات مرعبة قبل عرضه.."تعرف على تفاصيل المقلب"

/626860/رامز-عقله-طار-يحصد-على-مشاهدات-مرعبة-قبل-عرضهتعرف-على-تفاصيل-المقلب

حظى برومو برنامج المقالب رامز عقله طار على ملايين من المشاهدات التي تقدر بنحو 7.5 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة على طرح البرومو الرسمي، والذي ظهر به الكثير من الفنانين الذين وقعوا ضحايا مع رامز هذا الموسم الرمضاني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز جلال الذي من المقرر عرضه مع بداية أول أيام رمضان 2021، وأبرز الضحايا.

ضحايا رامز علقله طار

ظهر عدد كبير من ضحايا برنامج رامز عقله طار خلال عرض البرومو الرسمي، والذي من بينهم الفنان محمد هنيدي، احمد مالك، دينا الشربيني، ملك قورة، نسرين طافش، الفنانة الكوميدية "ويزو"، محمد عبدالرحمن، والمطرب الشعبي حمو بيكا، سمية الخشاب، أحمد سعد، ريهام حجاج، جميلة عوض، بالإضافة لعدد من نجوم كرة القدم من بينهم رمضان صبحي، جنش، محمد مجدي قفشة و مروان محسن.

تفاصيل مقلب رامز عقله طار

يعتمد المقلب على أستدراج الضيوف إلى "كبينة" مغلقة توجد على الأرض في أحد الأماكن الصحراوية، ويتم رفعها إلى أعلى لعشرات الأمطار بناقلتيين قويتين، حتى يصبح الضيف معلقًا في الهواء، ومن ثم يتم أبتزازة ومضايقته داخل الكبينة حتى يكتشف أنة في ورطة ومعلقًا في الهواء بين السماء و الأرض، ما يدفعه للقفز من أعلى، ولكنه يسقط على منطقة أمان معده له من قبل.

يذكر أنه، تم تصوير المقلب لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي ال شيخ، وسيعرض أولى حلقات البرنامج غدًا على قنام "إم بي سي" أثناء الأفطار.