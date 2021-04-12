/626862/وكالة-الأنباء-القطرية-تنشر-خبر-اتصال-أمير-قطر-بالرئيس-السيسي

نقلت وكالة الأنباء القطرية، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان اليوم الإثنين، وذلك في اتصال هاتفي جمعهما.

وكالة الأنباء القطرية: تبادل التهنئة بين السيسي وتميم

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر

وجاء في خبر نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم".

المتحدث الرسمي ينشر اتصال أمير قطر بالرئيس السيسي

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

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وأكمل المتحدث الرسمي، بأن الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخرًا، والتي تفتح آفاقًا جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة.

حرص روسيا على الارتقاء

ونقل وزير الخارجية الروسي إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مؤكدًا حرص روسيا على الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.