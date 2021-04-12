/626863/أول-رد-فعل-من-الزمالك-بعد-شكوى-الأهلى-إمام-عاشور

كشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أنه سوف يتم الرد في بيان رسمي على ما قدمه النادى الأهلى من شكوى ضد لاعب الفريق إمام عاشور بسبب ما بدر منه أمس في مواجهة فريق الشباب في بطولة الجمهورية.

بعد طول غياب.. الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة النصر

أوضح المصدر أن إدارة الزمالك سوف تتخذ إجراء رسميا في الرد على النادى الأهلى، عن طريق بيان رسمي ، تلوم على النادى الأهلى، لأن مسئولى الزمالك اعترفو بخطأ اللاعب، وتم تحويله للتحقيق بشأن الواقعة، وكان على النادى الأهلى الأنتظار ما سوف يفعله النادى من معاقبة للاعب.

موقف الزمالك من إمام عشور

ومن ناحيه اخري قرر الزمالك عقاب إمام عاشور لاعب فريق الفارس الأبيض، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.

وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

إمام عشور لاعب الزمالك

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أن هذا الفيديو المنتشر للاعب تم ذهابة إلي لجنة الانضباط بالاتحاد من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وتوقيع العقوبة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

موعد مباراة القمة

يستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي في الثامن عشر من أبريل الجاري، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.