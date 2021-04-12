شاهد| هدف أسطوري بـ"الرأس" من منتصف الملعب في الدوري الإيرلندي

/626864/شاهد-هدف-أسطوري-بـالرأس-من-منتصف-الملعب-في-الدوري-الإيرلندي

شهدت إحدى مباريات الدوري الإيرلندي لكرة القدم، إحراز هدفا أسطوريا، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل الكرة في شباك منافسه، برأسية قوية من منتصف الملعب .

سجل روري دونيلي، مهاجم نادي جلينتوران، هدفا برأسه، خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد دونجانون سويفت، ضمن منافسات الدوري الإيرلندي الشمالي لكرة القدم.

وأحرز دونيلي هدفا "عابرا للقارات" برأسه، في الدقيقة 39، بعدما استغل خروج حارس المرمى، الذي حاول إبعاد الكرة برأسه عن منطقة جزائه، لكنها ذهبت عالية بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ليرتقي لها دونيلي ويسددها برأسه على بعد 36 مترا، وتتهادى إلى الشباك. وانتهت المواجهة بفوز جلينتوران بهدفين دون رد، حملا توقيع اللاعب نفسه.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تنطلق صافرة بداية مباراة الإياب في الربع نهائي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، غداً في التاسعة مساء، بباريس علي ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الفرنسي بباريس، ويغيب البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عن المباراة، والألماني جنابري، ونيكولا سوليه عن صفوف الفريق.

ذهاب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين للفريق الباريسي، وشهد علي اللقاء بين الفريقين ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ ببرلين، تألق في اللقاء الفرنسي صغير السن مبابي في المباراة وسجل هدفين في اللقاء، وسجل الهدف الثالث البرازيلي ماركينيوس لباريس مدافع الفريق، وجاء الرد من الفريق الألمانمي عن طريق الألماني المخضرم توماس مولر، ولاعب الوسط تشوبو موتينج.