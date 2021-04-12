تعيين رؤساء مراكز الشباب يثير الجدل فى رياضة البرلمان.. محمود حسين: يفتح باب الواسطة والمحسوبية "صور"

/626865/تعيين-روساء-مراكز-الشباب يثير-الجدل-فى-رياضة-البرلمان-محمود-حسين-يفتح-باب-الواسطة-والمحسوبية-صور

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشات موسعة حول المشكلات التى تواجه مراكز الشباب فى مصر، والعمل على وضع رؤية للقضاء على العوائق التي تواجهها .

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة نتائج زيارتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظتى البحيرة والاسكندرية والتى استمرت لمدة اربعة أيام .

وطالب النائب درويش عبدالعال ، عضو اللجنة بضروة إختيار رئيس مجلس دارة مراكز الشباب بالتعيين، للقضاء على الجمعيات العمومية الملاكي ، متابعا : " نجد رئيس مركز شباب مستمر فى موقعه لمدة 30 عاما ، ثم بعد ذلك يقوم ابنه بوراثة رئاسة مركز الشباب بعده، وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع مراكز الشباب .

واشار إلى أنه ليس ضد فكرة الانتخابات، ولكن فى الوقت ذاته يجب تطوير مراكز الشباب من خلال تعيين رجال أعمال فى مجالس إداراتها لانتشال تلك المراكز المغمورة من سوء الخدمات .

المحسوبية والواسطة

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة على مطالب النائب درويش عبدالعال قائلا :" ذلك المقرح يمثل ردة على تعظيم دور الجمعيات العمويم ، خاصة ان القانون الحالى كان الهدف منه تعظيم دورها،لافتا إلى ان اللجوء للتعيين سيفتح الباب امام عودة الواسطة والمحسوبية فى الأختيارات قائلا :" ذلك المقترح سيؤدى الي صراع نفوذ سياسي وعودة الواسطة والمحسوبية داخل مراكز الشباب، خاصة انه سيسعى كل نائب فى الدائرة لتزكية بعض المرشحين ".

فيما قال الدكتور خالد بدوي،عضو اللجنة ،إن معظم رؤساء مجالس الادارة، يتم انتخابهم بنظام الجمعية العمومية للعائلات ،لافتا إلى إنه رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، ولا يستطيع أن يقدم خدمات لاعضاء المكرز بسبب قلة الإمكانيات ، وعدم وجود قدرة بعض الموظفين على مواكبة التكنولوجيا قائلا :" هناك حلقة مفقودة ".

ومن جهتها قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ،إن تعيين مجلس ادارة مراكز شباب موجودة في قانون الهيئات في حالة واحدة، وهي اذا كان خطة استيراتيجية لتحويل مراكز الشباب الي مراكز تنمية شبابية متكامل وتلك الحالة الوحيدة التي يجوزفيها التعيين .

فيما أكد النائب حسام غالي،إن المشكلة الاساسية التى تواجه مراكز الشباب متعلقة بنقص الموارد، ولانستطيع الوزارة وحدها تحمل دعم جميع مراكز الشباب ، لان ذلك سيجعلها تنفذ خطتها فى التطوير خلال 50 عام لافتا إلى ضروة وجود اولوة فى تقديم الدعم .

واشار إلى أنه لابد من تفعيل الاستثمار الرياضى بقوة فذلك أمر حتمي ، كما انه ليس من المقبول ان تدعم الوزارة اندية الدروى الممتاز، ويجب أن يتكفل بها اتحاد الكرة .

وأعترض النائب محمود توشكي ، علي مقترح تعيين مجالس ادارات مراكز الشباب ، خاصة ان ذلك سيكون عودة للوراء،وهو ما اتفق معه النائب اسامة عبدالعاطي الذى اشار إلى ان تقلص عدد الانشطة التي يتم ممارستها فى مراكز الشباب أصبح جزء من الأزمة التى تواجهها حيث أصبح النشاط الرياضي منصب على كرة القدم فقط .

وفي السياق ذاته اقترحت النائبة هادية حسني ،دعم مراكز الشباب من خلال رجل الاعمال، وذلك من خلال توجيه الضرائب التي يدفعوها لصالح مراكز الشباب لافتة إلى ان اشتراك عضوية مراكز الشباب ب 5جنهيات فيما يكون الاشتراك فى اللعبة 50 جنيها أمر يحتاج إلى إعادة نظر . وانتقد النائب حازم امام ، قيام وزارة الشباب بالحصول على 1000 جنيه ، شهريا عن كل ملعب يتم استثماره داخل مراكز الشباب ، وكذلك حصول المحافظين على نسبة من المشروعات الاستثمارية ، لافتا إلى أن موزانة وزارة الشباب التى تبلغ مليار جنيه لا تكفي للانفاق على 4700 مركز شباب بخلاف الاندية الرياضية .

وعقب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، على حصول وزارة الشباب على مبالغ مالية قائلا: الوزارة تحصل عليها لإنشاء ملاعب احخرى لدعم أندية منعدمة الخدمات، مشددا على أن الحكومة يجب عليها دعم مراكز الشباب والأندية حتى لا تنهار ".