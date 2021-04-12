قتلت ضُرتها ثم حرقت الغرفة.. إحالة "متهمة أطفيح" للجنايات

/626866/قتلت-ضرتها-ثم-حرقت-الغرفة-إحالة-متهمة-أطفيح-للجنايات

بسبب الغيرة، قتلت ضرتها وحرقتها في أطفيح في محافظة الجيزة، وأحالتها النيابة العامة للجنايات اليوم الإثنين والموافق 12 من شهر أبريل 2021، تمهيدًا لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها.

اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بقتل ضرتها، حيث قررت إنهاء حياة المجني عليها بسبب الغيرة منها والخلافات الأسرية.

يقيمان في شقة واحدة

تقيم المتهمة وضرتها في شقة واحدة مع زوجهما، ومع تصاعد الخلافات، أحضرت جركن بنزين اشترته وخبأته في الشقة فترة زمنية، ثم انتهزت فرصة نوم الضحية في غرفتها بصحبة رضيعها.

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أخرجت الطفل قبل حرق الغرفة

أخرجت المتهمة طفل ضرتها من الغرفة، واعتدت عليها بالضرب المبرح بقطعة حديد على رأسها حتى سقطت فاقدة الوعي.

قالت المتهمة بعد القبض عليها، إنها أخرجت ابن المجني عليها الرضيع من الغرفة، ثم سكبت البنزين على جسد الضحية وفي أنحاء الغرفة، وأشعلت النار.

حاولت إبعاد التهمة عنها

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لم تكتف المتهمة بذلك، بل أغلقت باب الغرفة لمنع الضحية من محاولة الخروج حتى تأكدت من وفاتها، وأسرعت للاستغاثة بشقيق زوجها.

حاولت المتهمة ابعاد الشبهة عن نفسها، بإسراعها للاستغاثة بشقيق زوجها قبل أن يلقى القبض عليها من قبل رجال الشرطة.

الضحية 30 عامًا

جريمة المتهمة تم اكتشافها عندما تم ابلاغ غرفة النجدة في مديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية في أطفيح، وعندما انتقل رجال الحماية المدنية ومحاصرة الحريق وإخماده، تأكدوا من وفاة ربة منزل، تدعى "ه.ش"، وتبلغ من العمر 30 سنة، نتيجة اشتعال النار.

ضرة المجني عليها هي زوجة ثانية

ومع تحقيقات النيابة تبين أن ربة منزل، ضرة المجني عليها، وهي الزوجة الثانية، وراء قتل المجني عليها بإشعال النار فيها بسبب الغيرة منها والخلافات الأسرية.