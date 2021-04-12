مطران الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أرسل دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والشيخ محمد مختار وزير الأوقاف، والشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق.





وجاء فى نص رسالته: خالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك راجين لكم وافر الخير واليمن والبركات. وقال المطران "منير" : "ندعو الله سويًا فى هذا الشهر المبارك والذى يأتى بالتزامن مع أصوام الكنيسة أن يوقف انتشار وباء كورونا، حفظ الله مصر وشعبها فى أمان.

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