تعيين رؤساء مراكز الشباب يثير الجدل فى رياضة البرلمان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض اللجنة نتائج زيارتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظتى البحيرة والإسكندرية والتى استمرت لمدة أربعة أيام.

وطالب النائب درويش عبدالعال، عضو اللجنة بضروة إختيار رئيس مجلس إدارة مراكز الشباب بالتعيين، للقضاء على الجمعيات العمومية الملاكى، متابعا: "نجد رئيس مركز شباب مستمر فى موقعه لمدة 30 عاما، ثم بعد ذلك يقوم ابنه بوراثة رئاسة مركز الشباب بعده، وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع مراكز الشباب.

وأشار إلى أنه ليس ضد فكرة الانتخابات، ولكن فى الوقت ذاته يجب تطوير مراكز الشباب من خلال تعيين رجال أعمال فى مجالس إداراتها لانتشال تلك المراكز المغمورة من سوء الخدمات.

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة على مطالب النائب درويش عبدالعال قائلا :" ذلك المقرح يمثل ردة على تعظيم دور الجمعيات العمومية، لاسيما أن القانون الحالى كان الهدف منه تعظيم دورها، لافتا إلى أن اللجوء للتعيين سيفتح الباب أمام عودة الواسطة والمحسوبية فى الاختيارات قائلا :" ذلك المقترح سيؤدى إلى صراع نفوذ سياسى وعودة الواسطة والمحسوبية داخل مراكز الشباب، خاصة أنه سيسعى كل نائب فى الدائرة لتزكية بعض المرشحين".

فيما قال الدكتور خالد بدوى، عضو اللجنة، إن معظم رؤساء مجالس الإدارة، يتم انتخابهم بنظام الجمعية العمومية للعائلات، لافتا إلى إنه رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، ولا يستطيع أن يقدم خدمات لأعضاء المركز بسبب قلة الإمكانيات، وعدم وجود قدرة بعض الموظفين على مواكبة التكنولوجيا قائلا :" هناك حلقة مفقودة ".

ومن جهتها قالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إن تعيين مجلس إدارة مراكز شباب موجودة فى قانون الهيئات فى حالة واحدة، وهى إذا كان خطة استيراتيجية لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية متكامل وتلك الحالة الوحيدة التى يجوز فيها التعيين.

فيما أكد النائب حسام غالى، إن المشكلة الأساسية التى تواجه مراكز الشباب متعلقة بنقص الموارد، ولاتستطيع الوزارة وحدها تحمل دعم جميع مراكز الشباب، لأن ذلك سيجعلها تنفذ خطتها فى التطوير خلال 50 عام، لافتا إلى ضروة وجود أولوية فى تقديم الدعم.

وأشار إلى أنه لابد من تفعيل الاستثمار الرياضى بقوة فذلك أمر حتمى، كما أنه ليس من المقبول أن تدعم الوزارة أندية الدروى الممتاز، ويجب أن يتكفل بها اتحاد الكرة.

ورفض النائب محمود توشكى، على مقترح تعيين مجالس إدارات مراكز الشباب، لاسيما أن ذلك سيكون عودة للوراء، وهو ما وافق عليه النائب أسامة عبد العاطى الذى أشار إلى أن تقلص عدد الأنشطة التى يتم ممارستها فى مراكز الشباب أصبح جزءًا من الأزمة التى تواجهها حيث أصبح النشاط الرياضى منصب على كرة القدم فقط.

وفى السياق ذاته اقترحت النائبة هادية حسنى، دعم مراكز الشباب من خلال رجل الأعمال، وذلك من خلال توجيه الضرائب التى يدفعوها لصالح مراكز الشباب، لافتة إلى أن اشتراك عضوية مراكز الشباب بـ 5 جنهيات فيما يكون الاشتراك فى اللعبة 50 جنيها أمر يحتاج إلى إعادة نظر.

وانتقد النائب حازم إمام ، قيام وزارة الشباب بالحصول على 1.000 جنيه، شهريا عن كل ملعب يتم استثماره داخل مراكز الشباب، وكذلك حصول المحافظين على نسبة من المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن موزانة وزارة الشباب التى تبلغ مليار جنيه لا تكفى للانفاق على 4.700 مركز شباب بخلاف الأندية الرياضية.

وعقب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على حصول وزارة الشباب على مبالغ مالية، قائلا: الوزارة تحصل عليها لإنشاء ملاعب أخرى لدعم أندية منعدمة الخدمات، مشددا على أن الحكومة يجب عليها دعم مراكز الشباب والأندية حتى لا تنهار".