تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء في محافظة البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قال عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إنه تم اليوم الاثنين، تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، تجريبياً على خط الجونة – الدهار، للتعرف على مدى نجاح التجربة التى تأتى ضمن خطة تطوير إسطول النقل العام ليعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.





وتفقد حنفى، يرافقه سكرتير عام المحافظة محمد البندارى، وعدد من القيادات التنفيذية، الأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء أمام الديوان العام؛ واستمع لشرح تفصيلى عن كافة الجوانب المتعلقة بالأتوبيس الذكى وإمكانية تطبيقه فى بعض الأماكن.

وبحسب الشركة المشغلة للمشروع فإن هذا الأتوبيس يعد أحدث انتاج للأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء، ويبلغ طوله 12 متراً، وبه 49 كرسياً وسعته حوالى 80 فرداً، وسرعته 77 كيلومترا فى الساعة، حفاظاً على كفاءة البطارية والشحن، ويضم11 بطارية شحن، 2 بطارية أساسية، و9 بطاريات احتياطية، ويعمل شحن البطارية حتى 400 كيلو متر.

وأشاد المحافظ بهذه التجربة، متمنياً نجاحها فى البحرالأحمر خاصة وأن توجيهات القيادة السياسية تحث شركات نقل الركاب على استخدام أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز فى ظل سياسة الدولة لاستغلال التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من وسائل نقل الركاب.

وشدد على ضرورة وجود تخطيط وتنظيم جيد لأسلوب النقل الجماعى، وأهمية دور وسائل الإعلام فى توعية المواطنين حول كيفية استخدام الأتوبيس الجديد للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر من ضمن محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى.