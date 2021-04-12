فى اتصال هاتفى.. رئيس تونس يشكر السيسى على كرم الضيافة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، تبادل الرئيسان التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وخلال المكالمة وجه رئيس تونس الشكر والتعبير عن خالص الامتنان على كرم الضيافة خلال زيارته لمصر، وعلى ما وفره الرئيس السيسى، من أسباب النجاح لهذه الزيارة التاريخية.

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