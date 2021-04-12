عاجل.. السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وكتبت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "أهنئ الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذى ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكى النفوس، فكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أعلن أمس، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وهنأ علام، خلال احتفالية دار الإفتاء، باستطلاع هلال شهر رمضان، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

ودعا مفتى الجمهورية، الله - عز وجل، أن يعيد هذه الأيام على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.